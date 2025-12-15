 Salta al contenuto
Juventus, altro no di Thiago Motta: la Sociedad sceglie Matarazzo

Cristiano Abbruzzese
2 min
Juventus Motta

Foto © Stefano D’Offizi

Altro no di Motta e scenario congelato

Thiago Motta non ha fretta. L’allenatore, esonerato la scorsa primavera dalla Juventus ma ancora legato ai bianconeri fino a giugno 2027, ha declinato l’offerta della Real Sociedad. Un contatto esplorativo, nato dopo l’esonero di Sergio Francisco, che non ha però acceso l’interesse del tecnico italo-brasiliano, intenzionato ad attendere un progetto realmente convincente.

La scelta della Real Sociedad

Preso atto del rifiuto, il club di San Sebastián ha deciso di cambiare rotta. La panchina verrà affidata a Pellegrino Matarazzo, tecnico statunitense con esperienze in Bundesliga alla guida di Stoccarda e Hoffenheim. L’ufficialità è attesa dopo i sedicesimi di Copa del Rey contro l’Eldense, gara che vedrà in panchina Jon Anostegi, promosso ad interim dalla squadra B.

Motta e il mercato degli allenatori

Il nome di Thiago Motta resta centrale nel mercato degli allenatori europei. Nei mesi scorsi era stato accostato a Bayer Leverkusen, Monaco e Spartak Mosca, ma nessuna trattativa ha preso forma. La sensazione è che l’ex centrocampista voglia ripartire solo con garanzie tecniche e progettuali precise.

Il nodo contrattuale con la Juventus

Sul piano economico, non c’è urgenza. Motta percepisce 3,5 milioni di euro netti a stagione dalla Juventus e continuerà a farlo fino al 30 giugno 2027, salvo nuovo accordo. Una posizione di forza che gli consente di scegliere, senza pressioni, la prossima panchina. Il tempo, oggi, gioca dalla sua parte.

