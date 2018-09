Juventus, Allegri: “Dybala domani gioca, la difesa a tre può essere una soluzione”

Allegri: “Douglas Costa? E’ stato penalizzato, multato e ha capito l’errore. Non è stato convocato da Tite in Nazionale ma tanto non sarebbe andato per infortunio”

In vista della partita di domani sera contro il Frosinone – che assieme al Bologna condivide l’ultimo posto in classifica con 1 solo punto – il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa.

Ecco alcune delle sue dichiarazioni, riportate da “juvenews.eu“: “La difesa a 3 può essere una soluzione. Devo vedere l’allenamento, devo vedere chi sta bene di testa perché sarà una partita impegnativa domani. Domani sceglierò la formazione in base a chi vedo con grande attenzione, altrimenti stanno fuori. Se domani gioco a 3 uno tra Cuadrado, Cancelo e Alex Sandro riposa, se gioco a 4 dietro può darsi che giocano tutti e tre. Devo vedere Bernardeschi, poi ci sono i cambi, che verranno utilizzati anche in funzione dell’andamento della partita“.

Su Dybala: “Mercoledì avevo fatto una scelta, con l’espulsione e gli infortuni sono cambiati i miei piani. Dybala domani gioca, ha i gol nelle gambe e va gestito al meglio. Dietro riposerà qualcuno. Paulo può iocare esterno o centravanti, anche se non è uno che sta dentro l’area, è un giocatore tecnico che fa giocare bene la squadra. Se gioca punta bisogna sistemare gli esterni in modo che coprano l’area. Però bisogna migliorare, la squadra cresce dal punto di vista fisico e tecnico, siamo da un po’ di giorni tutti insieme e ci stiamo conoscendo meglio“.

Su Ronaldo: “Domani farà un’ottima prestazione, come stava facendo in Champions. Lui non ha niente da dimostrare, deve solo giocare e fare gol. È molto esigente e pretende molto da se stesso, e domani farà una grande prestazione. Mercoledì è passato. Siamo in un momento particolare del campionato. Abbiamo messo da parte la partita della Champions, cruciale per il proseguo, ora ne abbiamo tre di campionato. Il Frosinone con Lazio e Sampdoria ha giocato bene, domani cercheranno l’impresa della vita e noi non dobbiamo abbassare la guardia“.

Poi su Douglas Costa: “E’ stato penalizzato, multato e ha capito l’errore. Non è stato convocato da Tite in Nazionale ma tanto non sarebbe andato per infortunio. Avrebbe potuto giocare con noi solo con lo Young Boys, ora lo facciamo recuperare“.

Per quel che riguarda la scelta del portiere: “Perin gioca mercoledì con il Bologna. Abbiamo fuori Barzagli che rientrerà col Bologna, De Sciglio che martedì fare gli esami, mentre Khedira e Douglas Costa torneranno dopo la sosta. Con tutte questa partite ravvicinate ci sarà spazio per tutti“.