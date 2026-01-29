Juventus all’attacco per Kolo Muani: riparte la caccia al francese

La Juventus di Luciano Spalletti sta cercando di rimediare all’errore commesso lo scorso estate. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, infatti, i bianconeri sarebbero tornati a sondare con insistenza la possibilità di riportare a Torino l’attaccante francese Randal Kolo Muani, attualmente in prestito al Tottenham.

L’operazione, come confermato da fonti come Gianluca Di Marzio e Fabrizio Romano, è ancora molto complessa ma la volontà da parte della società è chiara: chiudere definitivamente il cerchio con un giocatore che ha già dimostrato di conoscere perfettamente l’ambiente, segnando 10 gol in 22 presenze nel suo prestito dello scorso anno.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

La volontà del calciatore

I dirigenti bianconeri, con il nuovo CEO Damien Comolli in prima linea, hanno ricevuto segnali positivi nelle ultime ore. Sul fronte personale, l’intesa non manca. Kolo Muani aveva fortemente desiderato rimanere alla Juventus la scorsa estate, prima che le trattative con il Paris Saint-Germain naufragassero sui dettagli economici. Anche l’apprezzamento del CT Luciano Spalletti, che vede nel francese un attaccante moderno e duttile, è un fattore a favore.

Le alternative nel caso di fumata nera

Tuttavia, il club bianconero non punta tutto su un solo nome, consapevole delle difficoltà e dei tempi strettissimi del mercato. In caso di fallimento della pista Kolo Muani, le strade alternative portano a profili diversi. Alla ribalta è tornato con forza Beto, ex Udinese ora all’Everton, per il quale gli intermediari starebbero già lavorando per un prestito con diritto di riscatto.

La lista delle possibili soluzioni prosegue con l’emergente danese Mika Biereth del Monaco, il brasiliano Marcos Leonardo dell’Al-Hilal, il giovane argentino Mateo Pellegrino del Parma e l’olandese Joshua Zirkzee del Manchester United, su cui la Juventus ha ripreso i contatti. L’obiettivo di Spalletti è trovare un centravanti di peso, e il finale di mercato promette colpi di scena.