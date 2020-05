Juventus Agnelli: “Vogliamo concludere la stagione” JUVENTUS AGNELLI – Nel corso della assemblea di Lega che si è svolta oggi, il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha espresso la propria posizione. Queste le sue parole, riportate dal sito di “Tuttosport“: “Mi associo anche io ai complimenti e ai consensi unanimi per il lavoro del presidente Dal Pino e ne approfitto per ribadire con forza un aspetto. Voi sapete che io non sono molto mediatico e preferisco il silenzio, questo può aver alimentato errate interpretazioni sulla volontà della Juventus. Ebbene, io ribadisco con forza che la Juventus ha la ferma volontà di concludere la stagione 2019/20. Iniziando gli allenamenti il 18 maggio e le partite a giugno ci saranno modi e tempi per concludere le stagioni. Rispettando le indicazioni dell’Uefa e dell’Eca“. JUVENTUS AGNELLI – Diverse sono state le prese di posizione in questo periodo circa la ripresa della Serie A. In particolare, a spingere più di tutti è stato il presidente della Lazio Claudio Lotito. Più che per un discorso sportivo, alla base della volontà di concludere il campionato vi sarebbe una questione di tipo economico, in quanto una non conclusione potrebbe avere pesanti effetti e ripercussioni in termini di perdita di centinaia di milioni di euro e di posti di lavoro. Resta aggiornato. Ti invieremo una mail solo per le novità Il Tuo Indirizzo Email Notizie più importanti Ho letto e accetto i Termini Condizioni

