Juventus, Agnelli: ” 2018 un anno di novità. Vogliamo vincere tutto “

Il presidente bianconero è intervenuto dal palco delle Ogr di Torino durante la festa di Natale del club

Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha raccolto l’attenzione di tutti durante la festa di Natale della squadra andata in scena alle Officine Grandi Riparazioni di Torino, invitando alla carica tutto il club bianconero:

“Il 2018: un anno di novità, che abbiamo voluto e cercato. Abbiamo avuto il coraggio, in un momento in cui tutto andava bene, di rinnovare la prima linea di management della società. Mi sono ispirato a un concetto che mi ha sempre guidato: cambiare prima di essere costretti a farlo, per saper affrontare le sfide del futuro. Ora abbiamo una linea di management che guida le rispettive aree della società – sport, ricavi e servizi – totalmente rinnovata, fresca e giovane per età ma non per esperienza all’interno del club. Una squadra che ci permetterà di affrontare le sfide che ci attendono da qui al 2024, quando secondo me ci potranno essere grandi cambiamenti nel mondo del calcio“.

Uno scambio di battute anche con Cristiano Ronaldo, apparso insolitamente in imbarazzo:

“Vuoi dire due parole o chiamiamo Mandzukic a dirle? Meglio Mandzukic – ride Agnelli -, va bene: allora vado avanti io, altrimenti facciamo scena muta tutta la sera“.

