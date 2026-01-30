Juventus, affondo su Zirkzee: è l’alternativa a Kolo Muani

La Juventus intensifica la ricerca di un attaccante e nella notte ha concentrato gli sforzi su un nome preciso: Joshua Zirkzee. Il centravanti olandese del Manchester United, che non è riuscito ad imporsi in Premier League con appena 2 reti in 14 partite, è emerso come il principale piano B dopo le crescenti difficoltà nell’operazione per Randal Kolo Muani.

Come confermato dal giornalista Gianluca Di Marzio, il club bianconero sta cercando una soluzione immediata per il reparto offensivo e Zirkzee, già conosciuto in Serie A per la sua positiva esperienza al Bologna, rappresenta un’opportunità concreta.

La formula: un prestito secco per posticipare l’impegno

La posizione della Juventus è chiara. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club è disposto ad accogliere Zirkzee ma unicamente con la formula del prestito secco, senza opzioni o obblighi di riscatto immediati. L’intenzione della dirigenza guidata da Damien Comolli è quella di testare le qualità del giocatore fino a giugno, per poi rivalutare una possibile trattativa definitiva in estate, e solo se il ventiquattrenne si dimostrerà convincente sotto la guida di Luciano Spalletti.

Questo approccio cauto riflette sia i vincoli finanziari del club sia la necessità di avere garanzie sulle condizioni del giocatore, attualmente fermo per un infortunio che lo ha tenuto fuori dai piani del nuovo tecnico del Manchester United, Michael Carrick.

Perché l’affare Zirkzee potrebbe funzionare

Diverse variabili potrebbero favorire la conclusione dell’affare. In primis, il Manchester United sembra aver fatto marcia indietro rispetto all’inizio della finestra invernale e sarebbe ora aperto a cedere Zirkzee in prestito, valutando positivamente l’opportunità per il giocatore di ritrovare minutaggio e forma. Anche l’attaccante, dal canto suo, guarderebbe con favore un ritorno in Italia, dove ha già espresso il suo valore.

La Juventus, dopo aver perso altre piste come quella per Jean-Philippe Mateta – ora vicinissimo al Milan per 30 milioni di euro –, non vuole rischiare di rimanere a mani vuote. Con il mercato che si chiude lunedì, il tempo stringe e l’operazione per Zirkzee appare come l’ultima, percorribile soluzione per dare a Spalletti un rinforzo per l’attacco.