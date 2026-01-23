Juventus, accordo per En-Nesyri. E sul rinnovo di McKennie…

Il blitz a Istanbul del dirigente Marco Ottolini ha dato i suoi primi frutti. La Juventus ha raggiunto un’intesa di massima con il Fenerbahçe per l’attaccante marocchino Youssef En-Nesyri. L’operazione, una sterzata dopo le difficoltà per Jean-Philippe Mateta, prevedrebbe un prestito oneroso da 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 19 milioni più bonus. Ora si attende il via libera definitivo del giocatore.

Situazione nodo contrattuale di McKennie

La Juventus è attiva anche sul fronte rinnovi, dove torna d’attualità il tema relativo a Weston McKennie, in scadenza il prossimo 30 giugno. La dirigenza bianconera ha fatto passi concreti per trattenere il centrocampista americano: c’è ancora distanza fra richiesta e offerta. Le trattative sono ancora aperte.

Mateta, la porta inglese resta semichiusa

L’interesse per Jean-Philippe Mateta è stato reale, ma l’offerta della Juventus – un prestito con obbligo di riscatto condizionato – è stata considerata insufficiente dal Crystal Palace. Il club londinese, nonostante il desiderio del giocatore di lasciare Londra per ambire alla Champions League, valuta l’attaccante francese circa 35-40 milioni di sterline e non intende cedere a condizioni agevolate. L’arrivo di En-Nesyri sembra quindi aver chiuso questo canale per i bianconeri.