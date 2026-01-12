Juventus accelera per Chiesa: pronta l’offerta al Liverpool

Una trattativa che dipende dall’Africa

La Juventus prova a cambiare marcia per Federico Chiesa, individuato come rinforzo chiave per l’attacco nella stagione in corso di Serie A. I bianconeri sono pronti a presentare un’offerta al Liverpool, ma la risposta dei Reds non è ancora arrivata. Il motivo non riguarda direttamente i tavoli di mercato, bensì il calendario internazionale: Arne Slot vuole prima riabbracciare Mohamed Salah, impegnato con l’Egitto nella semifinale di Coppa d’Africa.

La posizione del Liverpool

Dal punto di vista del Liverpool, l’eventuale via libera alla cessione di Chiesa arriverà solo dopo aver avuto la certezza di poter contare nuovamente su Salah. Una scelta prudente, legata agli equilibri offensivi dei Reds e alla necessità di non indebolire la rosa in una fase delicata della stagione di Premier League.

La formula studiata dalla Juventus

Secondo quanto filtra, la Juventus insiste su un prestito con obbligo di riscatto, ma vorrebbe legare l’acquisto definitivo al raggiungimento di un numero minimo di presenze. Una clausola pensata per valutare la condizione fisica dell’esterno azzurro e tutelare l’investimento nel medio periodo.

Ingaggio e volontà comune

Resta poi il nodo legato all’ingaggio di Chiesa, tema complesso ma non ritenuto insormontabile. La volontà, su questo punto, è condivisa: la Juventus vuole Chiesa, Chiesa vuole la Juventus e il Liverpool è disposto ad ascoltare. Una triangolazione quasi perfetta, in attesa della luce verde definitiva. Ora i contatti si intensificano, con un occhio al campo e uno, inevitabilmente, alla Coppa d’Africa.