Juve, Yildiz frena sul rinnovo ma si lega a Spalletti e ai tifosi

La serata europea della Juventus contro il Benfica ha confermato la centralità di Kenan Yildiz nel progetto bianconero, ma ha lasciato aperto il tema più delicato del momento: il rinnovo di contratto. Al termine del successo per 2-0 in Champions League, il talento turco ha scelto di non alimentare il dibattito, rimandando ogni discorso al futuro.

Il silenzio sul rinnovo

Interrogato sulla trattativa, Yildiz ha glissato con fermezza. «Non parlo del mio contratto. Sono concentrato solo sul campo e sul mio lavoro», ha spiegato, sottolineando di sentirsi «felice alla Juventus». Una posizione che riflette lo stato attuale del dialogo tra le parti: la richiesta dell’entourage del giocatore si attesta sui 6 milioni di euro a stagione, mentre l’ultima proposta del club è ferma a 4,5 milioni. Un divario che da mesi rallenta l’intesa.

Il rapporto con Spalletti

Se sul contratto resta cautela, sul piano umano Yildiz apre invece il cuore parlando di Luciano Spalletti. «Ha detto che mi vuole bene come se fossi suo figlio. Abbiamo un rapporto speciale», ha raccontato a TRT Spor. Parole che raccontano un legame profondo, fondato sulla fiducia e sulla crescita quotidiana, dentro e fuori dal campo.

L’abbraccio dei tifosi

Non manca un pensiero ai sostenitori bianconeri. «Il loro entusiasmo è incredibile», ha spiegato Yildiz, soffermandosi sull’emozione di vedere le proprie maglie sugli spalti e di fermarsi per autografi. Un rapporto diretto che rafforza il senso di appartenenza e rende il futuro, rinnovo compreso, una questione aperta ma non urgente.

In casa Juventus, il presente parla chiaro: Kenan Yildiz è già una certezza tecnica e simbolica. Il resto verrà con il tempo.