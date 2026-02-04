Juve-Yildiz, avanti insieme: rinnovo ad un passo; le cifre

La Juventus non ha alcuna intenzione di perdere Kenan Yildiz, il giocatore simbolo e leader tecnico della squadra. Per diverso tempo c’è stata parecchia incertezza sul rinnovo del turco, tanto che più di qualche big europea ha seguito con attenzione la situazione, ma, negli ultimi giorni, sarebbero stati fatti dei passi in avanti significativi per provare a trovare l’intesa per proseguire insieme.

JUVE, RINNOVO DI YILDIZ AD UN PASSO: 6 MILIONI A STAGIONE PER IL CLASSE 2005

Secondo quanto riportato da Il Bianconero, la dirigenza avrebbe accelerato per blindare l’ex Bayern Monaco e prolungare l’attuale contratto, il quale recita come data di scadenza giugno 2029. Manca veramente poco per trovare l’intesa totale, tanto che la firma di Yildiz sul nuovo contratto è attesa già entro il termine di questa settimana.

I bianconeri, a dimostrazione di come vogliano sviluppare la Juve del futuro con Kenan al centro del progetto tecnico, hanno offerto al giocatore un ricco adeguamento salariale: il numero 10 infatti, passerà dai 1,7 milioni di euro annui a sforare il tetto dei 6 milioni di euro più bonus. Dunque, Yildiz diventerà il giocatore più pagato della squadra, dietro solamente a Dusan Vlahovic, il quale, però, è sempre più lontano dalla permanenza in bianconero: a differenza di quanto avvenuto con Yildiz infatti, la società e il serbo sono ancora molto distanti dal trovare una quadra per il rinnovo e, con ogni probabilità, il serbo lascerà la Juventus a fine stagione a parametro zero.

