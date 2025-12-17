Juve-Vlahovic, non c’è l’accordo per il rinnovo: Milan e Barca…
Foto © Stefano D’Offizi
Sembra sempre più remota l’ipotesi che vede Dusan Vlahovic restare a Torino e rinnovare il proprio contratto con la Juventus. Le parti non hanno ancora trovato l’intesa per andare avanti insieme e, con il passare del tempo, le speranze si affievoliscono. Intanto, le big europee seguono con attenzione la vicenda e restano alla finestra.
JUVE-VLAHOVIC, IL RINNOVO È SEMPRE PIÙ LONTANO: MILAN E BARCELLONA INTERESSATI
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Milan, che da molto tempo ha bisogno di un centravanti, è fortemente interessato, a maggior ragione in seguito alla notizia della possibile operazione alla caviglia di Santiago Gimenez. Tuttavia, al momento non c’è stato alcun contatto concreto fra le parti, ma i rossoneri monitoreranno con attenzione la vicenda: qualora l’entourage del giocatore non trovi l’intesa con i bianconeri a gennaio, la dirigenza del Milan potrebbe tentare l’affondo per provare a portare dalla sponda rossonera del Naviglio l’attaccante serbo.
Non solo il Milan. Sulle tracce di Vlahovic ci sarebbe anche il Barcellona, che potrebbe restare orfano a fine stagione di un attaccante di caratura internazionale come Robert Lewandowski.
