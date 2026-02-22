Juve, Vicario in pole per la porta del futuro

VICARIO JUVE – In casa Juventus il dossier portiere è ufficialmente aperto. Gli errori recenti di Di Gregorio contro Lazio, Inter e Como hanno acceso una riflessione profonda alla Continassa. Arrivato nel 2024 per 18 milioni dal Monza, l’ex brianzolo ha alternato ottime serate a passaggi a vuoto che pesano. E la storia bianconera, da Zoff a Buffon, impone standard altissimi.

L’idea di arrivare a Maignan a parametro zero è tramontata con il rinnovo del francese con il Milan. Si guarda altrove.

Vicario in pole

La pista più concreta porta a Guglielmo Vicario, oggi al Tottenham. L’ex Empoli, in scadenza nel 2028, gradirebbe un ritorno in Serie A. La valutazione oscilla tra 25 e 30 milioni, con un ingaggio da 4,5 milioni sostenibile per i bianconeri. Attenzione però alla concorrenza dell’Inter, che valuta il dopo Sommer.

Le alternative

Se la strada per Vicario si complicasse, la Juve potrebbe virare su Carnesecchi dell’Atalanta, tra i migliori del campionato. Qui l’investimento salirebbe a 30-40 milioni, ma l’età gioca a favore.

Sul tavolo anche profili di fascia intermedia: Provedel della Lazio, Montipò del Verona, Falcone del Lecce, Ravaglia del Bologna e Audero della Cremonese, cresciuto nel vivaio juventino.

Con Perin in uscita e Pinsoglio vicino al ritiro, l’estate bianconera potrebbe ridisegnare completamente la porta. Molto dipenderà dalla qualificazione alla Champions League.