JUVE FRABOTTA LECCE – Nuovo prestito per Gianluca Frabotta. Dopo la deludente parentesi al Verona, l’esterno di proprietà della Juve, è pronto per una nuova esperienza con la maglia del neopromosso Lecce.

JUVE, TUTTO FATTO PER IL PASSAGGIO DI FRABOTTA IN PRESTITO AL LECCE

Un’operazione che, come riporta Alfredo Pedullà, è ormai prossima alla chiusura. Il giocatore stesso ha fatto sapere di gradire la destinazione. Il possibile annuncio del trasferimento del giocatore in Puglia dovrebbe arrivare nel week-end.

L’asse Juve-Lecce potrebbe scaldarsi anche per altri giocatori. La squadra di Marco Baroni ha infatti messo nel mirino anche Dragusin e Ranocchia, oltre a Fagioli, per il quale la Juve non ha ancora deciso il futuro.

