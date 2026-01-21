Juve, tris in Champions: 2-0 al Benfica con Thuram e McKennie

La Juventus di Luciano Spalletti compie un passo decisivo verso i playoff di Champions League, piegando per 2-0 il Benfica di José Mourinho in una partita risolta nella ripresa. I gol di Marcus Thuram e Weston McKennie regalano alla Vecchia Signora un successo fondamentale, che archivia invece la stagione europea dei portoghesi.

Un primo tempo di studio e poche emozioni

La prima frazione di gioco all’Allianz Stadium è stata un esercizio di tattica e pazienza. La Juventus ha controllato il pallone senza riuscire a renderlo pericoloso, mentre il Benfica ha tentato qualche sortita soprattutto con Heorhiy Sudakov, più volte neutralizzato da Michele Di Gregorio. Le due migliori occasioni sono arrivate a ridosso dell’intervallo, ma Fabio Miretti e Jonathan David non sono stati precisi.

La svolta nella ripresa: qualità e concretezza bianconera

Il secondo tempo ha visto una Juventus più determinata e tagliente. Lo scatto è arrivato al 55′ con Marcus Thuram, con un destro secco sul primo palo che ha superato Anatoliy Trubin. Pochi minuti dopo, al 60′, Weston McKennie ha sigillato il risultato con un’azione personale di forza e tecnica, entrando in area e battendo il portiere per la seconda volta.

Il colpo di scena finale: Pavlidis sbaglia un rigore

Nel finale, il Benfica ha avuto l’opportunità di riaprire la partita con un calcio di rigore concesso per un fallo di Bremer su Leandro Barreiro. Dal dischetto, però, Vangelis Pavlidis è scivolato al momento del tiro, mandando il pallone clamorosamente fuori. Un episodio che ha chiuso ogni speranza per i portoghesi e ha permesso alla Juventus di gestire agevolmente gli ultimi minuti, portando a casa tre punti dal peso specifico enorme.