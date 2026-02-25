Juve, svolta Vlahovic: nuovo incontro per il rinnovo

Colpo di scena in casa Juve: si riapre la pista del rinnovo per Dusan Vlahovic

Non gioca da tre mesi, ma continua a far parlare di sé. Dusan Vlahovic è tornato al centro dei pensieri della dirigenza della Juve, e non solo per il suo recupero dall’operazione all’adduttore sinistro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, le parti si sono riavvicinate e nelle prossime settimane è previsto un nuovo incontro tra il club bianconero e gli agenti del serbo per discutere un possibile prolungamento del contratto, in scadenza il 30 giugno 2026.

Una riapertura che sa di sorpresa, considerando che fino a pochi mesi fa Vlahovic sembrava destinato a lasciare Torino per cercare fortuna altrove. Invece, complice anche un mercato in entrata non esaltante (l’ambientamento di David non è stato dei migliori, e Openda ha deluso), l’attaccante serbo è tornato a essere una pedina centrale nel progetto tecnico della Vecchia Signora.

Il nodo ingaggio: tra tetto salariale e bonus alla firma

La trattativa, però, non è semplice. Anzi. Il punto cruciale, come spesso accade, è economico. Vlahovic vorrebbe mantenere le cifre dell’attuale stipendio, che lo collocano tra i giocatori più pagati della rosa, bonus compresi. La Juventus, dal canto suo, non intende superare il tetto salariale fissato sui 6 milioni di euro netti a stagione, la stessa cifra concordata per il rinnovo di Yildiz.

Un gap da colmare, ma la volontà di incontrarsi c’è. La prova più evidente è che Vlahovic, già libero di firmare con qualsiasi altra squadra, ha deciso di mettere in stand-by ogni richiesta estera per dare priorità al dialogo con la Juventus. Un segnale di apertura che la dirigenza bianconera intende sfruttare.

Per il club, d’altronde, rinnovare il serbo significherebbe anche risparmiare il costo di un nuovo cartellino, ritrovandosi di fatto un acquisto di livello in casa senza esborsi. Un’operazione di buon senso, in un momento in cui le casse devono essere gestite con oculatezza.

Intanto, la Juve guarda avanti: Kolo Muani e il sogno Osimhen

Se il rinnovo di Vlahovic è la priorità, la Juventus non può permettersi di non guardarsi intorno. Il mercato offre opportunità e suggestioni, e alla Continassa si valutano tutte le opzioni.

Torna di moda il nome di Randal Kolo Muani, vecchio pallino bianconero. Il francese, oggi in prestito al Tottenham dopo che in estate l’affare con il Psg saltò, potrebbe diventare un obiettivo concreto a fine stagione. I parigini potrebbero abbassare le richieste economiche, aprendo a un trasferimento a titolo definitivo a cifre più accessibili.

Più suggestiva, al momento, la pista che porta a Victor Osimhen. Il nigeriano, proprio prima di Juventus-Galatasaray, si era detto disponibile a un ritorno in Italia, ma i costi dell’operazione e la concorrenza rendono la trattativa complessa. Per ora resta un’idea, un sogno da accantonare in un cassetto.

La priorità, adesso, è chiudere il discorso con Vlahovic. Poi si vedrà. Ma la sensazione è che l’attaccante serbo voglia davvero restare, e che la Juventus abbia capito che, a certe condizioni, trattenerlo sia la scelta migliore per il futuro.