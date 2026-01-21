Juve, svolta sul mercato: En-Nesyri supera Mateta. Accordo vicino

La Juventus sta operando una svolta decisiva nella ricerca di un nuovo centravanti. Dallo stallo nei negoziati per Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, la dirigenza bianconera ha spostato l’attenzione su Youssef En-Nesyri del Fenerbahçe, con cui i contatti si sono intensificati e un accordo appare ora vicino.

Il nodo Mateta: prezzo e commissioni insormontabili

La trattativa per Mateta, pur con l’assenso del giocatore, è arenata su due fronti. Il Crystal Palace valuta l’attaccante francese intorno ai 40 milioni di euro e non intende scendere, nonostante una prima offerta juventina di un prestito con obbligo di riscatto condizionato a circa 30-33 milioni. Un ulteriore ostacolo sono le alte commissioni richieste dagli agenti, che la Juventus non è al momento disposta a sostenere.

La pista En-Nesyri: un’operazione più snella

Di fronte a queste difficoltà, il profilo di En-Nesyri è emerso come alternativa concreta e percorribile. Il Fenerbahçe è disposto a cedere il marocchino, il cui minutaggio è calato, con la formula del prestito con opzione o obbligo di riscatto, stimata intorno ai 20 milioni di euro. L’operazione, economicamente più leggera, permetterebbe alla Juventus di rinforzare l’attacco senza lo sforzo finanziario richiesto per Mateta.

La strategia bianconera e i prossimi passi

Mentre si lavora alla definizione dell’accordo con il club turco e con l’entourage del giocatore, la Juventus mantiene un canale aperto con il Crystal Palace, pronta a riprendere la pista Mateta solo in caso di un’improvvisa marcia indietro sulle richieste economiche. La priorità, tuttavia, è ora chiudere rapidamente per En-Nesyri.