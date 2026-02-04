 Salta al contenuto
Juve, su Yildiz era pronto l’affondo del Real Madrid

Raffaele Campo
2 min
Kenan Yildiz
Foto © Stefano D'Offizi

JUVE YILDIZ REAL MADRID – Mancherebbe ormai molto poco al rinnovo di Kenan Yildiz con la Juventus: contratto fino al 2030 e aumento di ingaggio fino a 6 milioni annui. La trattativa sarebbe in discesa, ma nei mesi scorsi nulla era scontato. E un retroscena lo svela La Gazzetta dello Sport.

JUVE YILDIZ REAL MADRID – Secondo la Rosea infatti, il Real Madrid sarebbe stato pronto all’assalto per la giovane ala turca nel caso in cui l’accordo con i bianconeri non si fosse concretizzato. Poi il classe 2005, anche grazie al fattore Luciano Spalletti, si sarebbe convinto a firmare il nuovo contratto con la Vecchia Signora.

 

