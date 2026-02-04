Juve, su Yildiz era pronto l’affondo del Real Madrid
JUVE YILDIZ REAL MADRID – Mancherebbe ormai molto poco al rinnovo di Kenan Yildiz con la Juventus: contratto fino al 2030 e aumento di ingaggio fino a 6 milioni annui. La trattativa sarebbe in discesa, ma nei mesi scorsi nulla era scontato. E un retroscena lo svela La Gazzetta dello Sport.
Bonus fino a 1.000€
Payout 99,5% • Il miglior bookmaker
ADM: 16017
Bonus fino a 1.000€
Payout 98,5% • Quote competitive
ADM: 16004
Bonus fino a 1.000€
+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%
ADM: 16012
JUVE YILDIZ REAL MADRID – Secondo la Rosea infatti, il Real Madrid sarebbe stato pronto all’assalto per la giovane ala turca nel caso in cui l’accordo con i bianconeri non si fosse concretizzato. Poi il classe 2005, anche grazie al fattore Luciano Spalletti, si sarebbe convinto a firmare il nuovo contratto con la Vecchia Signora.
leggi anche:
- Wesley incanta a Roma: City, Newcastle e Tottenham osservano
- Roma-Sassuolo, Gasperini: “Proprietà qui presente un gran segnale ma non parliamo di mercato, sapete tutto. Questa estate…”
- Brescianini dall’Atalanta alla Fiorentina è ufficiale: “Vanoli carico, non vedo l’ora di mettermi in gioco”
- Bove riparte dall’Inghilterra: firma vicina col Watford
- Nottingham Forest su Taremi: l’ex Inter tra le opzioni per l’attacco
- Como, Fàbregas: “Bologna? Grande test; mi piace la squadra e Italiano, da analizzare nel calcio moderno. Il mercato…”
- Milan-Genoa 1-1: Leao salva i rossoneri, Stanciu spreca un rigore
- Udinese, Zaniolo brilla ma c’è un ginocchio da valutare