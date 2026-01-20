Juve su Norton-Cuffy: nodo formula con il Genoa, prezzo 20 mln

La Juventus ha individuato in Brooke Norton-Cuffy del Genoa il profilo ideale per rinforzare la fascia destra, ma l’operazione è in stallo a causa di un nodo contrattuale. I bianconeri, infatti, prediligono la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato. Il Genoa, guidato da Daniele De Rossi, considera però il giocatore fondamentale e non intende aprirsi a soluzioni temporanee che non garantiscano una vendita certa.

Il profilo e il prezzo del giocatore

Norton-Cuffy, esterno destro classe 2004, scuola Arsenal, è approdato in Liguria nell’estate del 2024. Con la sua fisicità e intensità, si è rapidamente imposto come titolare, attirando anche l’interesse di club come Inter, Napoli e diverse squadre della Premier League. La sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro, una cifra significativa che il Genoa spera di incassare.

Il contesto finanziario della Juventus

L’ostacolo principale per la Juventus è di natura economica. Come riportato, la società bianconera ha un budget limitato per il mercato di gennaio e potrebbe “aggredire” il mercato solo in caso di una cessione importante. Senza un’uscita che porti liquidità, diventa complesso affrontare una spesa a titolo definitivo per Norton-Cuffy. La trattativa resta dunque in bilico, in attesa di un possibile cambio di strategia di una delle due parti.