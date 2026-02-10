Juve, sprint per il rinnovo di McKennie
JUVE RINNOVO MCKENNIE – Dopo Kenan Yildiz, che ha prolungato fino al 2030 il contratto che lo lega alla Juventus, i bianconeri vogliono ora un altro rinnovo, quello di Weston McKennie, mezzala statunitense classe 1997 e a segno anche domenica sera contro la Lazio.
Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, la dirigenza sarebbe pronta a mettere lo sprint per la trattativa. Il nome del giocatore, uno dei migliori della squadra torinese, è stato accostato anche all’Inter e ad alcune società di MLS.
JUVE RINNOVO MCKENNIE – Weston veste la casacca bianconera da settembre 2020. E da gennaio a maggio 2023 ha giocato in prestito al Leeds per sei mesi, prima di rientrare a Torino.
