Samuele Zarlenga · Pubblicato il 27 Ottobre 2025 · Aggiornato il 27 Ottobre 2025

I risultati fortemente negativi maturati nell’ultimo periodo storico, hanno spinto la Juve a fare una scelta drastica per invertire la rotta il prima possibile. L’ennesima gara senza vittorie, andata in scena all’Olimpico contro la Lazio, è costata cara a Igor Tudor, il quale è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra nella giornata di oggi. In vista della sfida contro l’Udinese di mercoledì, la squadra verrà affidata al tecnico della Next Gen Massimo Brambilla, ma, con ogni probabilità, sabato contro la Cremonese in panchina ci sarà già il nuovo allenatore.

JUVE, SPALLETTI E PALLADINO I NOMI CALDI PER LA PANCHINA

Il profilo preferito dalla società bianconera è Luciano Spalletti, reduce da Euro2024 alla guida della Nazionale azzurra, dalla quale ci si aspettava di più dopo l’eliminazione agli ottavi contro la Svizzera.. Proprio la delusione spedizione ai campionati europei potrebbe spingerlo a tornare su una panchina di alto livello per riscattarsi. Non sarebbe la prima volta che il nome dell’ex tecnico di Inter e Roma viene accostato alla Juventus, e chissà che questa non sia la volta buona per vederlo a Torino.

L’altro profilo monitorato dalla dirigenza è Raffaele Palladino. L’ex allenatore della Fiorentina si è messo in mostra proprio a Firenze e può contare su due punti a favore: conosce molto bene l’ambiente bianconero, avendo vestito la maglia della Juve nelle giovanili, e ha già aver lavorato con Modesto, attuale direttore tecnico bianconero, ai tempi del Monza. Per la panchina è in corsa anche Roberto Mancini, anche se, al momento, risulta più indietro rispetto a Spalletti e Palladino. Si attendono aggiornamenti.

Oltre a “Juve, Spalletti in pole per il post-Tudor. In corsa anche Palladino.” leggi anche: