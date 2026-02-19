Juve, Spalletti confermato: ma serve la Champions

La Juve ha scelto la linea della continuità: Luciano Spalletti resta al centro del progetto tecnico, forte di un’identità di gioco finalmente riconoscibile e di una squadra che ha ritrovato ordine e qualità nella manovra. Ecco il punto: senza qualificazione alla Champions League, tutto può tornare in discussione.

Champions obbligo sportivo ed economico

Non è solo una questione di prestigio. Per la Juventus entrare nelle prime quattro di Serie A significa garantire risorse fondamentali. L’eliminazione dalla Coppa Italia e il cammino europeo complicato impongono un finale di stagione concreto.

L’ad Comolli, già protagonista di un mercato invernale a budget ridotto, potrebbe trovarsi davanti a un’estate ancora più complessa senza i ricavi della Champions League. In quel caso, il rischio sarebbe ridimensionare l’organico, magari sacrificando un big invece di rinforzare l’attacco. Uno scenario che cambierebbe inevitabilmente anche il perimetro tecnico del progetto.

Il campo decide tutto

La classifica dice che il quarto posto non è poi così distante. La Roma è in crescita, il Napoli paga gli infortuni, mentre il Milan appare più avvantaggiato. Intanto pesa la sconfitta europea contro il Galatasaray, che ha lasciato scorie evidenti.

Prima il Como, poi il ritorno contro il Galatasaray. La priorità, però, resta il campionato. La Juventus è chiamata a dimostrare maturità nei momenti chiave.

Tra bel gioco e risultati, alla Juve la storia è chiara: conta vincere, e Spalletti lo sa bene.