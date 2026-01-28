Juve, Schlager obiettivo per giugno a parametro zero: le ultime

La Juve è alla ricerca di un rinforzo sulla mediana, anche se non sembra essere una priorità per il mercato invernale. I bianconeri, infatti, puntano vari profili che siano economici ma allo stesso tempo funzionali al progetto e il nome che risponde a questa identikit è Xaver Schlager, centrocampista in forza al Lispia.

JUVE, SCHLAGER NEL MIRINO PER GIUGNO: ARRIVEREBBE A PRAMETRO ZERO

Il contratto che lega il centrocampista alla squadra della Red Bull è in scadenza il prossimo giugno e la squadra ad essersi mossa in anticipo per provare a battere la concorrenza è proprio la Juventus. Inoltre, secondo i quotidiani tedeschi, Schlager non ha intenzione di rinnovare e vuole cambiare aria, un fattore chiave nel possibile approdo a Torino a parametro zero. Qualora si verificasse questo scenario, i bianconeri dovranno solo pagare l’ingaggio del 28enne che attualmente percepisce 4,5 milioni lordi a stagione.

Schalger è un centrocampista molto bravo in fase di interdizione, abile nel spezzare la manovra avversaria e far ripartire la squadra. Inoltre, nel corso della sua carriera, l’austriaco si è messo in mostra per i suoi inserimenti, trovando la via del gol in qualche occasione. Tuttavia, il classe 1997 non offre garanzie a livello fisico: ha subito la rottura di due legamenti crociati (nel 2021 prima e nel 2024 poi) e vari problemi alle caviglie che non è mai riuscito a smaltire definitivamente.

Intanto, il Lipsia monitora la situazione e comincia a pensare al sostituto: i primi nomi sono Rocco Reitz del Borussia Mönchengladbach, Arne Engels in forza Celtic Glasgow, Kenneth Eichhorn dell’Hertha Berlino e Nathan De Cat dell’Anderlecht.

