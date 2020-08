Juve, per il dopo Sarri c’è sempre Inzaghi in pole. Paratici rimane JUVE SARRI INZAGHI PARATICI - Per il dopo Sarri, Inzaghi, Pochettino, Zidane e Pirlo sono i nomi più gettonati. Paratici non se andrà dalla Juventus JUVE SARRI INZAGHI PARATICI – Ore calde, anzi caldissime in casa Juventus all’indomani dell’eliminazione in Champions League per mano del Lione. Eliminazione assolutamente inaspettata e prematura. Eliminazione che è costata la panchina a Maurizio Sarri, esonerato oggi dalla Vecchia Signora a distanza di solo un anno dal suo arrivo. Qualche ora fa è arrivato il comunicato ufficiale del club. Club che ora vuole voltare pagina. Si pensa subito al futuro anche perchè, causa Covid, non c’è molto tempo per programmare la prossima stagione. Tra le ipotesi al vaglio della società come sostituto del tecnico toscano c’è il nome di Simone Inzaghi, che resta uno dei preferiti da Paratici (che è stato ufficialmente confermato poco fa dalla Juventus). Il tecnico biancoceleste era già stato valutato la scorsa estate salvo poi rimanere alla Lazio. Chissà se questa sarà la volta buona. Anche Pochettino e Zidane sono ipotesi concrete. L’argentino è libero dopo la lunga esperienza al Tottenham, Zizou invece è legato al Real Madrid e le Merengues difficilmente lo lasceranno libero di andarsene. JUVE SARRI INZAGHI PARATICI – Infine, secondo gianlucadimarzio.com, c’è anche la suggestione Andrea Pirlo. Questa soluzione avrebbe del clamoroso visto che la Juventus ha annunciato l’ex centrocampista pochi giorni fa come prossimo allenatore della squadra Under 23. Ma soprattutto Pirlo non ha mai allenato in carriera e partire subito dalla Juventus dei grandi potrebbe essere rischioso. Adesso è il momento delle valutazioni. Resta aggiornato. Ti invieremo una mail solo per le novità Il Tuo Indirizzo Email Notizie più importanti Ho letto e accetto i Termini Condizioni

