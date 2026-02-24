Juve, rivoluzione tra i pali: in lista Vicario e Alisson
La Juventus prepara una possibile rivoluzione tra i pali in vista della prossima estate. Il rendimento di Michele Di Gregorio è sotto esame dopo alcune recenti incertezze, Mattia Perin valuta un futuro da titolare altrove e Carlo Pinsoglio riflette sul ritiro. Il club si muove.
Contatti per Vicario
Negli ultimi giorni ci sono stati nuovi dialoghi con l’entourage di Guglielmo Vicario, oggi al Tottenham. Il portiere italiano, con un passato all’Empoli, gradirebbe il rientro in Serie A. La valutazione degli Spurs oscilla tra i 25 e i 30 milioni, cifra ritenuta sostenibile a Torino.
La concorrenza non manca, con l’Inter vigile. Il contratto in scadenza nel 2028 non consente al club londinese richieste fuori mercato, mentre l’ingaggio da circa 4,5 milioni rientra nei parametri bianconeri.
L’idea Alisson e l’alternativa Carnesecchi
Se il budget lo permetterà, la Juventus potrebbe tentare il colpo d’esperienza. Alisson Becker, oggi al Liverpool, rappresenta un’opportunità intrigante. Contratto fino al 2027 e oltre 400 presenze con i Reds, conditi da una UEFA Champions League e due campionati vinti. Il profilo di Giorgi Mamardashvili, già designato come suo erede, apre nuovi scenari tra i pali ad Anfield.
Resta sullo sfondo anche Marco Carnesecchi dell’Atalanta, profilo giovane e affidabile. Ma la richiesta tra i 40 e i 50 milioni frena ogni accelerazione.
Molto dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League. La Juventus riflette. La porta, in estate, può cambiare padrone.