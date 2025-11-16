Juve, rientro di Bremer sempre più vicino: ecco quando tornerà

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 16 Novembre 2025 · Aggiornato il 16 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Che esista una Juventus con Bremer e una senza Bremer è ormai risaputo. Il difensore brasiliano è il vero top player della retroguardia bianconera e ogni volta che non è potuto scendere in campo a causa dei problemi fisici, la squadra ha sempre subito qualche gol di troppo. Proprio per questo, mister Spalletti aspetta con grande frenesia il rientro in campo dell’ex Torino in seguito all’infortunio al menisco rimediato quasi due mesi fa che lo ha costretto all’operazione chirurgica.

JUVE, SPUNTA LA DATA DEL RIENTRO PER BREMER: BIG MATCH CON IL NAPOLI NEL MIRINO

Grazie ai potenti strumenti forniti dal J Medical, ad esempio un tapis roulant che riduce il peso dell’atleta di oltre l’80% tramite la decompressione dell’aria, Bremer starebbe accelerando il proprio rientro in campo e, secondo Fantacalcio.it, la data da cerchiare in rosso sul calendario è il 7 dicembre, quando la Juventus andrà in casa del Napoli di Antonio Conte. Difficile che il classe ’97 ritrovi subito la titolarità, sarà molto più probabile la convocazione: per tornare dal primo minuto, molto probabilmente, Spalletti aspetterà le sfide successive contro Pafos, Bologna, Roma o Pisa.

