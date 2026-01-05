Juve, rebus 9: Pellegrino in pole, ipotesi scambio David-Sorloth

Foto © Stefano D’Offizi

Il pareggio dell’Allianz Stadium contro il Lecce ha evidenziato in modo netto il problema della Juventus: la mancanza di finalizzazione. La squadra allenata da Luciano Spalletti crea tanto, ma non riesce a concretizzare le numerosissime palle gol che, molto spesso, passano per i piedi di Kenan Yildiz. Inoltre, Vlahovic, oltre ad essere infortunato, non ha ancora rinnovato il proprio contratto con i bianconeri e trovare un’intesa sembra piuttosto complicato.

JUVE, TUTTI I NOMI PER L’ATTACCO: PELLEGRINO IL NOME PREFERITO, MA NON SOLO

Ecco dunque che parte il casting della Juventus per trovare il centravanti perfetto per Spalletti: secondo quanto riportato da Tuttosport, i nomi in lista sono: Pellegrino, Sorloth, Dovbyk e l’idea low cost Edin Dzeko.

PELLEGRINO – L’attaccante argentino piace moltissimo al club bianconero, ma il Parma non ha alcuna intenzione di fare sconti: la valutazione dei gialloblù per il proprio bomber è di 30 milioni di euro. La sensazione è che, nonostante gli ottimi rapporti fra le società, difficilmente i ducali cederanno tanto facilmente il capocannoniere della rosa (5 gol in campionato e 3 in Coppa Italia) già a gennaio.

SCAMBIO DAVID-SORLOTH – Secondo La Gazzetta dello Sport, il canadese e l’ex Villareal potrebbero fare il percorso inverso in caso prendesse piede l’ipotesi di uno scambio: David a Madrid e Sorloth a Torino. Ad oggi, non c’è alcuna trattativa ufficiale, ma sarebbe un’operazione che farebbe contenti tutti: l’ex Lille ha deluso tantissimo le aspettative, mentre il norvegese non ha un ruolo chiave nel progetto del Colchoneros.

DOVBYK E LA PAZZA IPOTESI DZEKO – Un altro nome che non sta incidendo in questa prima metà di stagione è sicuramente Artem Dovbyk: l’ucraino è fermo soli 2 gol in questo campionato, realizzati contro Verona e Parma, e non ha mai convinto Gian Piero Gasperini. La sua permanenza nella Capitale è a rischio e chissà che la Juve non ci faccia un pensierino. L’ultima opzione è Edin Dzeko: il campione bosniaco è in rotta con la Fiorentina e i suoi tifosi e, visti anche gli ottimi rapporti con Spalletti, si potrebbe valutare un’opzione di sei mesi.

