Juve, porta chiusa per Gudmundsson: la Fiorentina rifiuta il prestito

La Juventus ha incontrato un muro nelle sue esplorazioni di mercato. Nelle ultime ore, i bianconeri hanno nuovamente contattato la Fiorentina per Albert Gudmundsson, ma la risposta viola è stata un secco rifiuto a qualsiasi ipotesi di cessione, specialmente nella formula del prestito richiesta dalla Juventus.

Il rifiuto della Fiorentina e il valore tattico del giocatore

La Fiorentina, impegnata in una complessa lotta per non retrocedere in Serie A, considera Gudmundsson un pilastro del progetto dell’allenatore Paolo Vanoli. Il fantasista islandese, schierato spesso come ala destra o trequartista, è un elemento offensivo chiave per la squadra toscana. Per il club viola, privarsi di uno dei pochi giocatori di qualità in un momento così delicato della stagione appare un’opzione impraticabile, nonostante il suo valore di mercato sia stimato attorno ai 16 milioni di euro.

Lo scambio mancato e le alternative della Juventus

Questa non è la prima volta che le due società si confrontano sul giocatore. In precedenza, le parti avevano discusso della possibilità di uno scambio tecnico, con la Fiorentina che aveva chiesto almeno uno tra Fabio Miretti e Daniele Rugani come contropartita, proposta poi decaduta. Di fronte al rifiuto per Gudmundsson, la dirigenza bianconera sta concentrando le sue risorse su altri obiettivi, con Youssef En-Nesyri del Fenerbahçe e Daniel Maldini dell’Atalanta che rimangono piste calde per rinforzare l’attacco.