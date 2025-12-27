Juve, Perin la chiave per sbloccare Norton-Cuffy? La situazione

La Juventus scalda i motori per gennaio. Per non farsi trovare impreparata, la dirigenza bianconera si sta già muovendo d’anticipo, sondando vari obiettivi prima dell’inizio ufficiale della sessione invernale. Uno dei ruoli da rinforzare è la fascia destra: Joao Mario non ha pienamente convinto e, qualora arrivasse un’offerta di 11-12 milioni, potrebbe lasciare la Continassa dopo soli sei mesi. I bianconeri hanno nel mirino Brooke Norton-Cuffy, il quale a Genova sta disputando una prima metà di stagione di ottimo livello.

JUVE, PERIN TORNA AL GRIFONE E NORTON-CUFFY IN BIANCONERO?

Tuttavia, anche il Genoa segue da molto tempo un giocatore bianconero: si tratta di Mattia Perin. L’estremo difensore azzurro non ha certo tanto minutaggio a disposizione, essendo il secondo di Di Gregorio, e un Genoa 4.0 potrebbe intrigarlo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport dunque, Perin potrebbe rappresentare la chiave per sbloccare l’affare Norton-Cuffy. Mister De Rossi difficilmente vorrà privarsi di una pedina così importante a stagione in corso, ma qualora arrivasse un’offerta compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro e un Perin in più nella trattativa, la fumata bianca diventerebbe possibile.

