Juve, Ottolini: “Kolo Muani? C’era interesse. Boga e Holm…”

Il direttore sportivo della Juventus, Marco Ottolini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN riguardanti il mercato invernale. Tra i temi principali toccati dal dirigente bianconero spiccano i recenti innesti di Boga e Holm, la reale volontà di riportare Kolo Muani all’ombra della Mole e la sul prolungamento contrattuale di Yildiz.

JUVE, OTTOLINI: “CI SONO STATI COLLOQUI PER KOLO MUANI. BOGA E HOLM SONO FUNZIONALI”

JUVE 2.0 – “Sono emozioni forti, avevo già passato 4 anni qui molto belli, poi ho avuto la fortuna di crescere come dirigente, di avere esempi di livello ed è un club che solo a viverci quotidianamente ti fa proprio crescere. Ho avuto l’opportunità di tornare e per me è stato un grande orgoglio e una grande felicità, sono molto contento di poter ricominciare a lavorare qui”.

KOLO MUANI – “Il mercato di gennaio è molto particolare, è una regola che vale un po’ per tutti. Non c’è stata l’occasione di far combaciare le varie cose. C’è stato interesse per Kolo Muani, c’è stato qualche colloquio, ma non si è potuta concretizzare per vari motivi“.

BOGA E HOLM – “C’era la volontà di inserire delle caratteristiche diverse e ci siamo riusciti. Holm ci dà più fisicità, che era anche una richiesta del mister, Boga è un giocatore di esperienza, conosce la Serie A, ha la capacità di cambiare le partite. Ci possono dare qualche soluzione in più, sono funzionali“.

RINNOVO DI YILDIZ – “Siamo stati molto felici. Io ho vissuto anche il suo arrivo, l’ho visto crescere. Arrivare a un rinnovo del genere è un grande merito del ragazzo e di quello che ha fatto. Come club siamo assolutamente contenti di continuare con lui, ciò dimostra anche la volontà della proprietà e quello che vogliamo ottenere come club. Vogliamo tenerci i più bravi, Yildiz è un talento mondiale, il fatto che continui con la Juventus ci dà grande fiducia e soddisfazione”.

MCKENNIE – “Rinnovo? Ne stiamo parlando”.