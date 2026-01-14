Juve, occhi su Mateta del Crystal Palace: primi contatti
JUVE MATETA – La Juventus pensa a rinforzare l’attacco, anche con un occhio alla prossima stagione. Considerando anche il fatto che, con ogni probabilità, dovrebbe partire Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto e il cui rinnovo sembrerebbe molto lontano.
Secondo quanto riferisce Sky Sport, i bianconeri avrebbero messo nel mirino Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace.
JUVE MATETA – Ci sarebbero già stati dei primi contatti tra le parti coinvolte, tuttavia per gennaio la pista non sarebbe facile: i londinesi vorrebbero non meno di 30-35 milioni di euro.
Dal canto suo, Luciano Spalletti, dalla fine di ottobre nuovo tecnico della Juve, avrebbe già dato il suo nulla osta.
