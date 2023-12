JUVE-NAPOLI, SI ACCENDE IL DUELLO SUL MERCATO PER HOJBJERG – La Juventus e il Napoli accendono i motori in vista del mercato invernale. I due club hanno la necessità di tornare sul mercato per sistemare alcuni ingranaggi fin qui difettosi. Il grattacapo che toglie il sonno a Mazzarri e Allegri è lo stesso: il centrocampo.

Il Napoli deve sostituire Elmas (partito in direzione Lipsia per 25 milioni) e sistemare la questione rinnovo di Zielinski. Il profilo più quotato per rimpiazzare il macedone è quello di Lazar Samardzic. I partenopei hanno già intrapreso contatti con l’Udinese per il trasferimento del talento serbo in Campania. Resta da sciogliere il nodo Zielinski. Il polacco temporeggia, aspettando forse un’offerta dell’Inter. Nel mentre, il Napoli sonda la pista Hojbjerg del Tottenham.

Il danese è in cima alla lista obiettivi anche della Juventus. La Vecchia Signora ha individuato nel centrocampista degli Spurs il profilo ideale per colmare i vuoti lasciati da Fagioli e Pogba. Giuntoli è in trattativa anche con il Manchester City per Kalvin Phillips. I Citizens vogliono liberarsi del mediano e l’inglese vuole lasciare Manchester per conquistarsi una maglia dell’Inghilterra agli Europei della prossima estate. L’unico ostacolo sulla strada che porta Phillips a Torino è Max Allegri. L’allenatore bianconero è un estimatore di Hojbjerg e ha indicato il danese come pedina ideale per il gioco della sua Juve.

Hojbjerg piace a tutti. A piacere meno è il Tottenham. Gli Spurs hanno fissato il prezzo per lasciar partire il giocatore: 25 milioni. Le formule tramite cui si può strappare il sì del club inglese sono due. La prima è il pagamento della somma richiesta. La seconda è un prestito con obbligo di riscatto fissato ai già noti 25 milioni. Attualmente, le casse del Napoli e della Juve faticano a soddisfare la richiesta di Daniel Levy, presidente del Tottenham.

Il Napoli spera che il club londinese abbassi la barricata, accettando un prestito con diritto di riscatto come successe con Ndombele. La stagione trascorsa in Italia dal francese permise al club di Postecoglu di risparmiare un anno di stipendio.

La Juventus prosegue la trattativa in maniera fiduciosa. Il sì già strappato a Hojbjerg mantiene viva la speranza di Giuntoli, che dovrà tirare fuori un coniglio dal cilindro per regalare ad Allegri un innesto di qualità.