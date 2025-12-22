Juve, McKennie: “Torino è parte della mia vita, spero di restare”

Foto © Stefano D’Offizi

Il rinnovo Weston McKennie è uno dei temi del momento in casa Juventus. Lo statunitense è in scadenza alla fine di questa stagione e, al momento, non è ancora stato trovato un accordo fra l’entourage del giocatore e la dirigenza bianconera per prolungare il contratto.

A soffermarsi sulla questione è stato lo stesso McKennie, intervistato da Sky Sport nel corso dell’evento “Holiday Youth Community” di Torino, organizzato dalla sua fondazione, la McKennie’s Magical Youth Mission. Di seguito le sue parole.

LA SUA INIZIATIVA E I BAMBINI – “Sono molto felice di essere qua. Mi piace sempre stare e giocare con i bambini. Come ho detto prima, dare un sorriso a tutti quelli che sono stati qua è bellissimo. L’avevo fatto anche l’anno scorso ed è stato stupendo il tempo passato con loro e con tutte le persone che mi aiutano nella mia fondazione. Oggi è stata davvero una bella giornata”.

IL MOMENTO STORICO BIANCONERO – “Vittoria con il Bologna? Era troppo importante. Per i tifosi, per noi, per il mister. È stato un momento di difficoltà prima, ma adesso abbiamo ritrovato la nostra identità. Il mister, che è un bravissimo allenatore, sa come si gioca a calcio e come allenare i giocatori. Mi piace tantissimo e speriamo di finire l’anno bene contro il Pisa prendendo altri tre punti. Lui fa attenzione alle piccole cose, quelle a cui normalmente non tutti stanno troppo attenti. Parla anche con i giocatori individualmente; è un buon allenatore anche per il rapporto con il singolo giocatore”.

IL RINNOVO – “Ne parlavo con mio papà prima e ho detto: ‘Mamma mia, sono qua da quasi sei anni’. Torino è una gran parte della mia vita, quindi voglio fare tutto il possibile per la gente di qua. 200 presenze? È stato un momento grande per me, per la mia famiglia e per la gente in America. Per tutti, ma soprattutto per me: sono molto felice di aver raggiunto questo traguardo. È difficile stare qua e fare 200 presenze, però ce l’ho fatta e speriamo ce ne siano altre cento. Scadenza di contratto? Lo lascio al mio agente, spero di rimanere qua.”