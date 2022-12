Uno dei nomi che circola in casa Lazio per rinforzare la corsia di sinistra è quello di Luca Pellegrini, di proprietà della Juve e attualmente in prestito all’Eintracht Francoforte. Come riportato da “Tuttosport“, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri avrebbe già avvallato questo tipo di profilo e a mercato aperto le parti potrebbero impostare una trattativa.

JUVE, LA LAZIO INSISTE PER PELLEGRINI: SERVE L’OK DELL’EINTRACHT

Operazione che potrebbe andare in porto, Eintracht permettendo. I tedeschi, infatti, sono soddisfatti del rendimento del giocatore romano, ormai diventato un titolare fisso. Pellegrini, dal canto suo, a Francoforte sembra aver trovato la sua dimensione, ma dall’altro lato l’idea di tornare nella sua città Natale sembra stuzzicarlo.

La Juve si è invece già dimostrata ben disposta a cedere il giocatore alla Lazio, anche e soprattutto per addolcire i rapporti con Lotito in ottica Milinkovic-Savic. Il serbo, infatti, resta sempre il sogno di mercato della Vecchia Signora per il centrocampo, ma fino ad ora i bianconeri hanno sempre trovato il muro innalzato dal numero uno biancoceleste.

