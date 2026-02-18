Juve, Kelly contro gli insulti razzisti. La denuncia sui social

KELLY JUVE – Non è stata una notte semplice per la Juventus. Alla pesante sconfitta contro il Galatasaray in Champions League si è aggiunto un episodio che va oltre il campo. Lloyd Kelly, bersaglio di critiche dopo gli errori nel finale, ha denunciato pubblicamente un insulto razzista ricevuto sui social.

L’insulto e la risposta

Il difensore inglese ha condiviso nelle proprie stories di Instagram il commento di un utente: “Torna allo zoo”. Una frase grave, che nulla ha a che vedere con il confronto sportivo.

La replica di Kelly è stata netta: “Le critiche fanno parte della vita e anche dello sport, e le ho sempre accettate. Ognuno ha diritto alla propria opinione. Ma questo non lo accetterò. Le parole e le azioni hanno un significato e anche delle conseguenze”. Parole misurate, ma ferme. Il messaggio è chiaro: la linea tra critica e odio non può essere superata.

Un problema che riguarda tutti

L’episodio riporta al centro un tema ricorrente nel calcio moderno, quello degli abusi online. La Juve, come altri club di Serie A e delle competizioni europee, ha più volte ribadito la propria posizione contro ogni forma di discriminazione; in un momento sportivamente complicato, Kelly ha scelto di esporsi. Non per cercare alibi, ma per fissare un principio. Il campo si giudica con il campo. Tutto il resto non è accettabile.