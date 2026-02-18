 Salta al contenuto
Juventus Calcio News 24 / 7

Juve, Kelly contro gli insulti razzisti. La denuncia sui social

Cristiano Abbruzzese
2 min
Lloyd Kelly
Foto © Stefano D'Offizi

KELLY  JUVE – Non è stata una notte semplice per la Juventus. Alla pesante sconfitta contro il Galatasaray in Champions League si è aggiunto un episodio che va oltre il campo. Lloyd Kelly, bersaglio di critiche dopo gli errori nel finale, ha denunciato pubblicamente un insulto razzista ricevuto sui social.

1
Stake

Bonus fino a 1.000€

Payout 99,5% • Il miglior bookmaker

Bonus 1.000€
Payout 99,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16017

2
Eplay24

Bonus fino a 1.000€

Payout 98,5% • Quote competitive

Bonus 1.000€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16004

3
Eurobet

Bonus fino a 1.000€

+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%

Bonus 1.000€
Payout 97,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16012

L’insulto e la risposta

Il difensore inglese ha condiviso nelle proprie stories di Instagram il commento di un utente: “Torna allo zoo”. Una frase grave, che nulla ha a che vedere con il confronto sportivo.

La replica di Kelly è stata netta: “Le critiche fanno parte della vita e anche dello sport, e le ho sempre accettate. Ognuno ha diritto alla propria opinione. Ma questo non lo accetterò. Le parole e le azioni hanno un significato e anche delle conseguenze”. Parole misurate, ma ferme. Il messaggio è chiaro: la linea tra critica e odio non può essere superata.

Un problema che riguarda tutti

L’episodio riporta al centro un tema ricorrente nel calcio moderno, quello degli abusi online. La Juve, come altri club di Serie A e delle competizioni europee, ha più volte ribadito la propria posizione contro ogni forma di discriminazione; in un momento sportivamente complicato, Kelly ha scelto di esporsi. Non per cercare alibi, ma per fissare un principio. Il campo si giudica con il campo. Tutto il resto non è accettabile.

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria