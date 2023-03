JUVE INFORTUNIO POGBA – Non c’è pace per Paul Pogba. La seconda vita del francese alla Juve continua ad essere sempre più travagliata a causa dei numerosi problemi fisici, l’ultimo la lesione all’adduttore dei giorni scorsi, infortunio che terrà l’ex Manchester United fuori per qualche settimana.

JUVE, INFORTUNIO POGBA: PER IL FRANCESE ALMENO 20 GIORNI DI STOP

Nonostante ci sia la sosta per le Nazionali, i tempi di recupero non saranno così rapidi per rivedere Pogba in campo al rientro il prossimo 1 Aprile. Come confermato dallo stesso Allegri, il francese resterà ai box per almeno 20 giorni, saltando così la gara al rientro dalla sosta con il Verona, e soprattutto l’andata delle semifinali di Coppa Italia contro l’Inter, restando in forte dubbio per la gara con la Lazio dell’8 Aprile.

