Juve, il jolly Mckennie è ancora in scadenza: le ultime

Nonostante l’impegno costante e la solidità garantita da Weston McKennie alla Juventus, il futuro dello statunitense resta ancora da definire. La duttilità dell’ex Schalke rappresenta una qualità rara nel calcio moderno: con qualunque allenatore abbia lavorato — da Thiago Motta a Tudor, passando per Spalletti — il classe ’98 ha sempre dimostrato di saper interpretare al meglio ogni ruJuveolo che gli è stato affidato. Eppure, nonostante le ottime prestazioni in ogni zona del campo, il rinnovo del contratto tarda ad arrivare.

JUVE, MCKENNIE IN SCADENZA A GIUGNO: AL MOMENTO NON CI SONO CONTATTI IN CORSO

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, i dialoghi per il rinnovo di McKennie sono fermi dalla scorsa primavera. All’epoca, la trattativa per il prolungamento naufragò a un passo dalla firma a causa delle elevate commissioni richieste e, da quel momento, i contatti tra la Juventus e l’entourage del giocatore non sono più ripresi. Attualmente, la priorità del club è il rinnovo di Kenan Yildiz, un impegno che potrebbe far slittare ulteriormente ogni nuovo confronto con il centrocampista americano.

Sempre quanto raccolto da Tuttosport, qualora le parti non riuscissero trovare l’intesa, ci sarebbero vari club interessati a ingaggiare l’americano. Alcuni club di MLS stanno monitorando la situazione già per gennaio, ma la trattativa risulterebbe troppo complessa. A preoccupare i bianconeri invece, sono le pretendenti europe: la Premier League potrebbe rappresentare un insidia, ma il pericolo numero uno sono due club di Serie A. Infatti, sempre secondo Tuttosport, Milan e Roma starebbero monitorando la situazione in vista del mercato estivo per provare ad assicurarsi McKennie a costo zero.

