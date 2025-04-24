Juve, Giuntoli: “La decisione su Tudor dopo il Mondiale per Club”

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 24 Aprile 2025 · Aggiornato il 24 Aprile 2025

Il direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Parma-Juventus, match che si è rivelato una vera e propria disfatta per la Juve che esce sconfitta dal Tardini per 1-0, rallentando bruscamente nella corsa al quarto posto. Infatti, con la vittoria nel pomeriggio a Genova, la Lazio ha raggiunto la Vecchia Signora a quota 59 punti in classifica, mentre il Bologna ha addirittura effettuato il sorpasso nei confronti della squadra di Tudor grazie alla vittoria contro l’Inter di domenica scorsa.

Proprio il futuro del tecnico croato è stato l’argomento caldo delle parole di Giuntoli. La permanenza a Torino dell’ex Marsiglia è tutt’altro che certa: Tudor infatti, si gioca buona parte di riconferma sulla panchina bianconera con l’accesso alla prossima Champions League, ma anche con un buon cammino nel Mondiale per Club che inizierà tra poco più di un mese. Di seguito le parole del dirigente bianconero.

JUVE, GIUNTOLI: “CON TUDOR CHIARI FIN DALL’INIZIO, MA LA DECISIONE VERRÀ PRESA DOPO IL MONDIALE PER CLUB”

SU TUDOR E IL MONDIALE PER CLUB- “Siamo stati chiari dall’inizio, la volontà e la speranza è quella di stare insieme ma è una decisione che prenderemo alla fine del Mondiale per Club. Stiamo parlando anche con diversi giocatori in prestito in vista del Mondiale per Club, ma anche queste sono decisioni che verranno prese a fine stagione, contando sulla disponibilità e sul volere dei calciatori stessi“.

LA CORSA CHAMPIONS E I RECUPERI- “I risultati delle altre squadre hanno fatto alzare la quota Champions. Noi dobbiamo pensare al nostro percorso e vincere questa gara per raggiungere il nostro obiettivo. I recuperi? In questi giorni siamo stati molto attenti, dando intensità ma senza esagerare i volumi. Sicuramente ci ha creato qualche disagio, come agli altri, ma dobbiamo pensare solo a fare una grande partita per portare via i tre punti”.

