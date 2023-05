Juve, Giuntoli è vicino: De Laurentiis può liberarlo

Juve, Giuntoli è vicino – Ormai da molte settimane, la Juventus ha individuato in Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli e artefice principale del capolavoro azzurro, l’uomo giusto a cui affidare le chiavi dell’area sportiva del club. I bianconeri, come riportato da “La Gazzetta Dello Sport“, infatti, seguono interessati l’evolversi della situazioni con il dirigente ex Carpi che avrà l’arduo compito di liberarsi da Aurelio De Laurentiis anche se gli 8 anni trascorsi in Campania e il raggiungimento di un traguardo così importante come lo Scudetto potrebbero averlo già invogliato ad intraprendere una nuova esperienza altrove.

Juve, Giuntoli è vicino – Lo Scudetto appena conquistato per la Juventus ha significato relativamente poco; Giuntoli è seguito da molto tempo in quanto venne segnalato alla società da un grande juventino che ne aveva subito carpito le grandi competenze e la grande professionalità. I bianconeri, quindi, sono molto vicini a Giuntoli anche perchè il ds azzurro sembrerebbe aver sposato già da tempo il progetto bianconero; ad ogni modo le prossime settimane ci aiuteranno a comprendere meglio il quadro completo di questa interessante operazione.

