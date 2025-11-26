Juve e Milan, sognando Bernardo Silva: “A giugno, via dal City”

Anthony Ferrara · Pubblicato il 26 Novembre 2025 · Aggiornato il 26 Novembre 2025

Bernardo Silva, centrocampista del Manchester City, ha già reso noto, con un annuncio, l’addio al club inglese: Milan e Juve alla finestra

JUVE MILAN BERNARDO SILVA ANNUNCIO – Un assist di mercato troppo invitante, malgrado l’ingaggio molto elevato per la Serie A, come quelli che confeziona in campo. L’annuncio di Bernardo Silva è di quelli che non possono lasciare indifferenti dirigenze e allenatori pronti a beneficiare delle sue giocate in mezzo al campo, ancora nel pieno della maturità calcistica. A giugno, nel momento in cui il suo accordo, quasi decennale, con il Manchester City giungerà al termine, il fuoriclasse portoghese dovrà ancora compiere 32 anni.

L’annuncio di Bernardo Silva: “Ultimo anno al City”

Classe 1994, talento da vendere, e un futuro ancora ad altissimi livelli, dopo aver declinato alcune proposte provenienti dall’Arabia. Un’occasione ghiottissima per il nostro campionato, quella di condurre in Italia un grande protagonista del calcio internazionale. Così, Milan e Juventus potrebbero osservare con grande attenzione la situazione relativa al portoghese, il quale ha già rivelato di non voler estendere l’accordo vigente con il City:

“Sono concentrato su questa stagione, la mia ultima a Manchester. Non voglio pensare troppo a lungo termine, ma so di voler continuare a giocare a grandi livelli. Non pensavo di poter raggiungere così tanti trofei in nove anni trascorsi qui, ma ho ancora tantissimi sogni da inseguire. Su tutti quello di vincere il Mondiale con il Portogallo, ma non finisce qui”.

In particolare, l’interesse del Diavolo per il lusitano potrebbe portare a un ritorno di fiamma dopo le tante voci di mercato di qualche anno fa, prima del secondo rinnovo con i citizens. Certo, l’ingaggio da 10 milioni di euro netti annui potrebbe far scontrare i sogni con la realtà, ma l’occasione Bernardo Silva a parametro zero è lì, pronta per essere colta. Milan e Juve lo sanno benissimo.