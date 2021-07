Juve e Inter sul baby talento Vignato: la situazione

Juve e Inter sul baby talento Vignato – La Juventus e l’ Inter stanno monitorando con grande attenzione la situazione legata al talentuoso Samuele Vignato, trequartista classe 2004 in uscita dal Chievo. Un giovane di grande prospettiva che, in passato, attirò anche l’ attenzione del Monza, il quale provò a prenderlo offrendo 2.8 milioni proposta ritenuta, però, insufficiente. Ora la situazione potrebbe cambiare a causa dell’ esclusione del club veneto dal prossimo campionato di Serie B.

Juve e Inter sul baby talento Vignato – Samuele è il fratello minore di Emanuel, che, dopo aver esordito e giocato in Serie A proprio con il Chievo, ha vissuto l’ultima stagione al Bologna con 31 presenze e un gol contro l’Inter. Con la primavera del Chievo, Vignato ha collezionato numeri da vero predestinato ( 14 gol e 11 assist in 18 presenze), bottino che, a Maggio, gli ha permesso di esordire in prima squadra, giocando l’ ultimo quarto d’ ora nelle sfide di campionato con Cremonese e Virtus Entella. A riportarlo è “Sky Sport“.

