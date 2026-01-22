Juve, doppio colpo in arrivo: intesa per En-Nesyri, occhio a Juanlu

La Juventus sta accelerando a ritmo serrato sul mercato e potrebbe chiudere a breve un doppio colpo. Come riportato da Sky Sport, i bianconeri hanno trovato un’intesa di massima per l’attaccante marocchino Youssef En-Nesyri, e stanno valutando l’ipotesi di aggiungere anche il terzino spagnolo Juanlu del Siviglia.

En-Nesyri vicino: Ottolini a Istanbul per chiudere

Il direttore sportivo Marco Ottolini è attualmente a Istanbul per finalizzare l’operazione con il Fenerbahçe. È previsto anche un incontro diretto con En-Nesyri, di rientro dalla Coppa d’Africa. Il giocatore ha già dato il proprio assenso al trasferimento a Torino, che dovrebbe concretizzarsi con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Domani potrebbe essere la giornata decisiva per l’ufficialità.

La nuova pista Juanlu per la difesa

Parallelamente, la dirigenza bianconera sta lavorando anche sul fronte difensivo. Nel mirino è finito Juanlu, terzino destro del Siviglia già apprezzato dal Napoli la scorsa estate. Il profilo del giocatore spagnolo è visto come ideale per fare da vice a Pierre Kalulu. Resta da capire se il club andaluso aprirà a una cessione in prestito con diritto di riscatto.

Una sessione di mercato decisiva

Queste mosse dimostrano la volontà della Juventus di supportare il tecnico Luciano Spalletti con rinforzi mirati per la corsa scudetto e la Champions League. Le prossime 48 ore potrebbero essere decisive.