Juve, dilemma nuovo allenatore: il contratto di Motta blocca tutto

Anthony Ferrara · Pubblicato il 21 Ottobre 2025 · Aggiornato il 21 Ottobre 2025

Nuovo allenatore Juve: l’oneroso contratto di Thiago Motta potrebbe bloccare il blitz per Luciano Spalletti; Tudor a fortissimo rischio

NUOVO ALLENATORE JUVE CONTRATTO MOTTA – La Vecchia Signora, dopo un inizio più che confortante di stagione e la vittoria all’ultimo respiro contro l’Inter, sta già mostrando il lato peggiore di sé. Cinque pareggi e una sconfitta nelle ultime sei uscite, con prestazioni scialbe e atteggiamento della squadra abbastanza rinunciatario, soprattutto sulle rive del lago di Como, non costituiscono un bottino rassicurante per il prosieguo della stagione. Quella iniziata ieri, per Igor Tudor e la sua Juve, potrebbe rappresentare una settimana di passione. A Madrid, si sa, le partite possono essere infinite e un’eventuale debacle potrebbe già costare carissimo all’ex difensore e attuale tecnico bianconero.

Come se non bastasse, nel posticipo di domenica sera, la Juventus è attesa da un banco di prova tutt’altro che agevole nel nido degli aquilotti biancocelesti, con l’ex allenatore bianconero, Maurizio Sarri, pronto allo sgarbo all’ex squadra e a ribaltare un avvio di stagione complicato per la sua Lazio. In caso di risultati negativi e prestazioni non all’altezza, dunque, la dirigenza bianconera potrebbe optare per un nuovo ribaltone in panchina. Eppure, le dinamiche da considerare per la nomina del nuovo Mister del futuro sarebbero diverse, con diverse complicazioni derivate da scelte infelici del recente passato.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, infatti, l’oneroso contratto di Mister Thiago Motta, con annessa scadenza 30 giugno 2027, ridimensionerebbe sensibilmente il profilo dell’eventuale sostituto di Igor Tudor (il cui accordo con la Juve ha la stessa scadenza). Dodici milioni lordi annui rappresentano un salasso per le casse bianconere, con la dirigenza che auspica una chiamata per Motta dalla Spagna o dalla Premier già nel corso delle prossime settimane.

Spalletti in cima ai pensieri della Juve, ma l’accordo con Motta frena tutto

Il nome di Luciano Spalletti occuperà, certamente, i pensieri della Vecchia Signora in caso di nuovo ribaltone in panchina. Ma molto, se non tutto, sarà subordinato ai prossimi risultati della squadra e alla reazione a questo momento decisamente più nero, che bianco.