Juve, difesa da rifare: idea Senesi, nodo Gatti

Le crepe difensive delle ultime settimane spingono la Juve a muoversi con anticipo; il reparto arretrato è tornato sotto osservazione e la dirigenza ha già individuato un profilo chiave: Marcos Senesi, in uscita dal Bournemouth e possibile occasione a parametro zero.

Bremer non basta

Le difficoltà emerse anche a Istanbul, contro il Galatasaray, hanno confermato una realtà evidente: senza Bremer, la squadra perde solidità. Il brasiliano ha stretto i denti per mesi, ma il carico accumulato si fa sentire. Tredici gol subiti in quattro partite rappresentano un campanello d’allarme che alla Continassa non intendono ignorare.

Con l’addio di Rugani, serve esperienza e struttura. Un mancino è considerato prioritario per equilibrare il reparto. Senesi risponde all’identikit cercato dalla Juve: affidabile, nel pieno della maturità calcistica e con apertura a un contratto pluriennale. Si parla di un’offerta tra i 4 e i 5 milioni annui più bonus.

Scenari interni: Kalulu sì, Gatti in bilico

Parallelamente, la Juventus lavora al rinnovo di Kalulu, ritenuto centrale nel progetto. Diversa la situazione di Federico Gatti, meno imprescindibile rispetto al passato e finito nel mirino di club di Premier League.

L’idea è chiara: razionalizzare le risorse e intervenire con operazioni mirate. Il mercato dei difensori è già iniziato. E la prossima estate potrebbe segnare un cambio profondo nel cuore della retroguardia bianconera.