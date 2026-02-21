Juve-Como, probabili formazioni e dove vedere la partita

La Juve torna in campo nella 26ª giornata di Serie A ospitando il Como all’Allianz Stadium. Calcio d’inizio oggi, sabato 21 febbraio, alle ore 15. Per la squadra di Luciano Spalletti è una gara che pesa. I bianconeri arrivano da due battute d’arresto consecutive: il 5-2 contro il Galatasaray in Champions League e il 3-2 incassato a San Siro contro l’Inter.

Il Como di Cesc Fabregas, invece, ha strappato un 1-1 contro il Milan e si presenta con leggerezza e ambizione.

Le probabili formazioni

Spalletti dovrebbe affidarsi al 4-3-3. In porta Di Gregorio, difesa con Cambiaso, Gatti, Kelly e Cabal. A centrocampo Thuram, Locatelli e Koopmeiners. Tridente composto da Conceicao, McKennie e Yildiz.

Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kelly, Cabal; Thuram, Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz. All. Spalletti.

Il Como risponde con il 4-2-3-1: Butez tra i pali; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle in difesa; Da Cunha e Perrone in mediana; Kuhn, Baturina, J. Rodriguez alle spalle di Douvikas.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Kuhn, Baturina, J. Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.

Juve-Como, dove vederla

La sfida sarà trasmessa in esclusiva su Dazn, disponibile su smart tv e in streaming tramite app e piattaforma web.

Per la Juventus è il momento di reagire. Il campionato non concede pause.