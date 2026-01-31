Juve, colpo Licina dal Bayern: talento 2007 per la Next Gen

La Juventus continua a investire sul futuro e torna a pescare in casa Bayern Monaco. Dopo Kenan Yildiz, i bianconeri chiudono un altro colpo in prospettiva: è fatta per Adin Licina, ala mancina classe 2007, considerata tra i profili più interessanti del panorama giovanile europeo.

Il talento tedesco di origini balcaniche arriverà a Torino in serata, intorno alle 19.10, per firmare un contratto di tre anni e mezzo con la Vecchia Signora. L’operazione è stata definita a titolo gratuito, con il Bayern Monaco che manterrà un diritto di recompra e una percentuale del 30% sulla futura rivendita.

Un percorso simile a Yildiz

Il piano della Juventus è chiaro. Licina inizierà dalla Next Gen in Serie C, con l’obiettivo di crescere gradualmente e farsi trovare pronto per il salto in prima squadra già dalla prossima estate. Un percorso che richiama da vicino quello di Yildiz, arrivato nel 2022 sempre dal settore giovanile bavarese.

Talento puro, frenato dagli infortuni

Al Bayern Monaco, Licina era considerato una vera stellina. Aggregato giovanissimo al ritiro estivo da Vincent Kompany, non ha però trovato continuità anche a causa di alcuni problemi fisici e della contemporanea esplosione di Lennart Karl, interprete di ruolo simile.

Caratteristiche tecniche

Ala destra o trequartista, Licina gioca prevalentemente a piede mancino. Il dribbling è la sua cifra stilistica, così come la capacità di creare superiorità numerica. Non è un caso che sia assistito dalla Leaderbrock, la stessa agenzia che curò l’arrivo di Yildiz in bianconero.

Ora per Adin Licina si apre una nuova sfida. La Juventus scommette sul suo talento. Tocca a lui dimostrare di essere il prossimo nome da tenere d’occhio.