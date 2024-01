JUVE, CHI PARTE E CHI ARRIVA: IL PUNTO SUL MERCATO – La Juventus si muove sul mercato. Concluso l’affare Tiago Djalò dal Lille, Giuntoli continua le operazioni per rinforzare il centrocampo bianconero. I due nomi in cima alla lista della Vecchia Signora sono Kephren Thuram e Manu Koné. Il primo è da tempo nel mirino della Juve. Più volte corteggiato e accostato ai bianconeri, Thuram è tornato nell’orbita juventina prendendo il posto di Hojbjerg. Il danese del Tottenham costa troppo per le casse bianconere, così la dirigenza ha deciso di sondare la pista che porta al fratello dell’interista Marcus. Una strada alternativa al francese è quella che porta a Koné del Borussia Mönchengladbach. Il classe 2001 ha dimostrato di avere le qualità per spiccare in Bundesliga e può fare bene anche in Serie A.

Ampio invece il discorso cessioni. Filippo Ranocchia, attualmente in prestito all’Empoli, è ad un passo dal Palermo. Il centrocampista si trasferirà in Sicilia per 3 milioni di euro. Alla Continassa risuonano anche le sirene arabe. Come riporta la Gazzetta dello Sport, gli sceicchi sono interessati a Filip Kostic. Il serbo, dopo una prima stagione in bianconero ad alti livelli, sta vivendo un campionato altalenante. Per questo motivo la Juventus potrebbe decidere di cedere l’ex Francoforte già a gennaio qualora arrivasse la giusta offerta. La Juve, per rimpiazzare Kostic, ha già il nome su cui puntare. Si tratta di Federico Bernardeschi. Il ritorno in Italia dell’esterno del Toronto sta prendendo sempre più quota e l’addio di Kostic assicurerebbe il minutaggio al giocatore e un tesoretto alla Juve da investire sull’esterno ex Fiorentina.

