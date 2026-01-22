Juve, blitz in Turchia per En-Nesyri: Ottolini a Istanbul per chiudere

La Juventus ha deciso di forzare la mano sul mercato. Dopo lo stallo nei negoziati con il Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta, i bianconeri hanno avviato un’operazione a sorpresa per Youssef En-Nesyri, attaccante marocchino del Fenerbahçe. Il direttore sportivo Marco Ottolini è atterrato a Istanbul con l’obiettivo esplicito di chiudere l’affare nelle prossime ore.

L’accelerata dopo lo stallo Mateta

L’interesse per En-Nesyri, 28 anni, è emerso come piano B concreto dopo che le trattative per Mateta si sono arenate sulle richieste economiche del club londinese. Con Dušan Vlahović fuori a lungo termine, la Juventus ha bisogno urgente di un centravanti e il profilo dell’ex Siviglia – autore di 20 gol nella scorsa stagione turca – è diventato prioritario.

La formula: prestito con riscatto e il nodo stipendio

Il Fenerbahçe, per ragioni sia tecniche che finanziarie, è disposto a cedere En-Nesyri in prestito. La trattativa si gioca sui dettagli: il club turco spingerebbe per un’obbligo di riscatto, mentre la Juventus preferirebbe un’opzione. Lo scoglio principale è l’ingaggio del giocatore, che ammonta a circa 8 milioni di euro a stagione, interamente a carico dei bianconeri per il resto dell’anno. Il costo complessivo dell’operazione stimato è di circa 5 milioni per il prestito.

La concorrenza del Napoli e la decisione del giocatore

A rendere più urgente il “blitz” di Ottolini c’è anche l’interesse del Napoli, che segue il marocchino come alternativa a Lorenzo Lucca. Tuttavia, la Juventus sembra in vantaggio perché può muoversi senza dover prima vendere. En-Nesyri, reduce dalla Coppa d’Africa, dovrà ora valutare il progetto sportivo proposto, con la Serie A che rappresenta un’opzione allettante.