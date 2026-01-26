Juve, addio En-Nesyri. Ora la pista last minute è Beto dell’Everton

La trattativa con Youssef En-Nesyri è naufragata. Lo ha confermato lo stesso Giorgio Chiellini, spiegando che il club bianconero si è ritirato dopo aver colto le perplessità del marocchino sulla formula del prestito e le sue eccessive richieste di garanzie. “Non potendolo comprare, per noi è una trattativa chiusa”, ha dichiarato il dirigente, chiudendo ogni spiraglio sul ritorno dell’affare.

Il nuovo obiettivo: Beto, l’ex Udinese in uscita dall’Everton

Con la porta sbarrata per En-Nesyri, la Juventus sta esplorando altre piste per il ruolo di centravanti. Il nome che si sta facendo strada negli ultimi giorni è quello di Beto, attaccante portoghese attualmente all’Everton. Il giocatore, già noto in Italia per la sua esperienza all’Udinese, è relegato al ruolo di riserva in Premier League e non sarebbe contrario a un ritorno in Serie A.

Un’operazione complessa, ma ancora possibile

L’operazione è tutt’altro che semplice. L’Everton valuta il giocatore intorno ai 20 milioni di euro, cifra che la Juventus non intende spendere in questa sessione. Il club bianconero tratterebbe quindi solo per una formula di prestito secco, senza alcun obbligo di riscatto. Servirà un ulteriore sforzo diplomatico e la volontà del calciatore per provare a chiudere l’affare nelle ultime ore di mercato.