Juric riaccoglie Zalewski: possibile ritorno in campo per il polacco

Redazione · Pubblicato il 19 Settembre 2024 · Aggiornato il 20 Settembre 2024

JURIC ZALEWSKI – La Roma vive giorni di cambiamento e rinnovamento, e tra le ultime novità c’è il ritorno di Nicola Zalewski in squadra.

L’esterno polacco, escluso dalla rosa dopo il mancato trasferimento al Galatasaray, ha avuto una seconda chance di rientrare tra i convocati con la maglia giallorossa. Questo ritorno potrebbe rappresentare per lui una preziosa opportunità per dimostrare il suo valore e consolidare la sua permanenza nella squadra.

PER ZALEWSKI UN NUOVO INIZIO CON JURIC

Il ritorno di Zalewski in squadra è avvenuto in un momento di transizione per il club, con l’esonero di De Rossi e l’ingaggio di Juric che hanno scosso l’ambiente giallorosso.

Nonostante il polacco avesse espresso dubbi sul suo futuro a causa della scadenza contrattuale e delle trattative di rinnovo, il suo reintegro potrebbe rappresentare un’opportunità sia per lui che per la Roma.

Senza un rinnovo a breve termine, il club potrebbe trovare vantaggioso valorizzare Zalewski in campo, preparandosi a una possibile cessione nella finestra di mercato di gennaio.

UN’ALTERNATIVA PREZIOSA PER LA FASCIA SINISTRA

La nuova gestione di Zalewski sotto Juric potrebbe significare un rinnovato impiego per l’esterno polacco, che ha già ripreso a allenarsi regolarmente con i compagni.

Con l’addio di De Rossi e l’introduzione di un nuovo sistema di gioco, Zalewski potrebbe ritagliarsi un ruolo significativo nella rosa giallorossa. La situazione resta fluida e il futuro del giocatore rimane da definire, ma la sua reintroduzione nel gruppo rappresenta un asset importante per la squadra.

