Juric archivia il caso Lookman: “Può succedere, ma è tutto risolto”

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 8 Novembre 2025 · Aggiornato il 8 Novembre 2025

Sembra rientrato l’allarme in casa Atalanta riguardo la vicenda Juric–Lookman. I due erano stati protagonisti nel secondo tempo della trasferta di Champions contro il Marsiglia quando il nigeriano è stato sostituito al minuto 75 e non avrebbe preso benissimo il cambio, tanto da discuterne con lo stesso allenatore prima che venissero separati dallo staff tecnico. A porre fine alle polemiche sul caso è lo stesso Juric durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo, ultima partita prima della sosta nazionali. L’ex allenatore di Roma e Verona ha anche analizzato il rendimento della Dea nelle ultime uscite stagionali, soffermandosi anche sui singoli come Scamacca, Samardzic, Bellanova e Krstovic.

ATALANTA, JURIC: “OTTO PUNTI DI DISTANZA DAL QUARTO POSTO SONO TANTI”

MARSIGLIA E LA CORSA CHAMPIONS – “La gara col Marsiglia ti può dare grande slancio, bisogna credere in quello che si fa migliorando la qualità del passaggio ma la squadra dall’inizio mi dà buonissime sensazioni, poche volte sono rimasto deluso o ho dovuto alzare la voce, i ragazzi hanno voglia e fame, l’ambiente a Marsiglia è bellissimo, ti dà la spinta di voler tornare a giocare in stadi così. Ah, il quarto posta dista otto punti? Tanti, devi lavorare sui particolari poi le vittorie arrivano, non possiamo rallentare più”.

SASSUOLO – “Contro la Lazio la nostra miglior partita, non concedendo niente ma creando il mondo, domani dovremo stare attenti al Sassuolo per il pressing alto, il loro stare bassi, la velocità dei tre attaccanti e delle mezzali pericolose, sarà dura.”

JURIC: “LOOKMAN? SONO COSE CHE SUCCEDONO, MA IL RAPPORTO POI MIGLIORA. SCAMACCA, BELLANOVA E SAMARDZIC…”

LOOKMAN – “Lookman si allena sempre bene, sono cose che succedono, come con Carnesecchi il rapporto poi diventa migliore rispetto a prima perché ti apri, ti avvicini umanamente, ti parli, Ademola è particolare ma ci parli e ci passi sopra, lui si allena bene. E’ tutto risolto“.

I SINGOLI – “Scamacca quando gioca dà il massimo, è un cammino lungo, ha un grande obiettivo, Bellanova è fondamentale che ritrovi la forma giusta, ha sofferto per l’assist annullato sul goal, aveva dati fisici pazzeschi l’altra sera, spero continui a risalire, ma la tensione accumulata non riesci a produrla sempre allo stesso modo, è scienza. Samardzic si candida titolare, io devo scegliere quello che può giocare al meglio, a volte mi baso sull’istinto perché ci sono pochi allenamenti ma quello che ha fatto è un segnale che sta bene, ci prova, dribbla, dal primo giorno si allena molto forte e lo tengo molto in considerazione. Krstovic? per me ha fatto una partita eccellente, gli manca solo il goal, è andato forte, ha ricompattato la squadra, vuole aiutare la squadra a correre, ha un bell’atteggiamento, se si sblocca sarà completo”.

